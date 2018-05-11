Матіос розповів, скільки гранат намацав у сумці Савченко біля входу в Раду

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що позафракційний нардеп Надія Савченко пронесла у будівлю Верховної Ради щонайменше три гранати.

Матіос розповів, що особисто намагався перешкодити Савченко пронести у Раду заборонені речі.

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Він розповів, що це сталось у день, коли приносив до парламенту документи від генпрокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Я виходжу з Верховної Ради і зустрічаю лицем до лиця пані Надію Савченко. Дивлюся, у неї перекошене плече, вона тримає сумку на плечі. І я без задньої думки беру знизу сумку, вона така жіноча велика, і я намацую рукою гранату. Я знаю, що таке граната. Я кажу: "Віддай сумку, Надя". Вона: "Ні". Я кажу: "Але у тебе там заборонені речі",

– розповів Матіос ввечері 11 травня в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, окрім "гранат у кишені", Савченко також "в кишені тримала пістолет".

На уточнююче питання ведучого Анатолій Матіос відповів, що, за його підрахунками у сумці в Савченко було щонайменше три гранати.

"Я не можу сказати, скільки там було гранат, але мінімум три", – зазначив військовий прокурор.

Дивіться відео, як Матіос розповідає про гранати Савченко:

Раніше у п’ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що зброю для терактів у Києві Савченко отримала від полковників з Росії.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.