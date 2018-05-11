Матиос рассказал, сколько гранат нащупал в сумке Савченко у входа в Раду

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что внефракционный нардеп Надежда Савченко пронесла в здание Верховной Рады минимум три гранаты.

Матиос рассказал, что лично пытался помешать Савченко пронести в Раду запрещенные вещи.

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Он рассказал, что это произошло в день, когда приносил в парламент документы от генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошенное плечо, она держит сумку на плече. И я без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая, и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Но у тебя там запрещенные вещи",

– рассказал Матиос вечером 11 мая в эфире "Радио НВ".

По его словам, кроме "гранат в кармане", Савченко также "в кармане держала пистолет".

На уточняющий вопрос ведущего Анатолий Матиос ответил, что по его подсчетам в сумке в Савченко было по меньшей мере три гранаты.

"Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", – отметил военный прокурор.

Смотрите видео, как Матиос рассказывает о гранатах Савченко:

Ранее в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что оружие для терактов в Киеве Савченко получила от полковников из России.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.