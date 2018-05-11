В свой день рождения Савченко осталась без двух адвокатов

Адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай прекратили с ней сотрудничество по взаимному согласию.

Как объяснил один из двух адвокатов Олег Соловей, это произошло из-за вмешательства в их работу сестры нардепа Веры Савченко.

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Мы пришли к обоюдному согласию и разорвали с ней соглашение. То есть, мы сейчас не представляем ее интересы. Этот связано с постоянными попытками ее сестры Веры вмешиваться в нашу работу, с давлением на нас и некорректным поведением с ее стороны,

– сообщил агентству "Интерфакс-Украина" Олег Соловьев.

Он отметил, что в присутствии адвокатов Савченко также написала отказ от услуг адвоката Александра Шадрина, который только недавно вступил в дело и вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.

"После нас к Надежде заходила Вера с их мамой, вернет ли Надя Шадрина – не знаю", – отметил Соловей.

В то же время защитник Шадрин подтвердил, что виделся в пятницу с Надеждой Савченко, но пока не может дать конкретный комментарий по этой ситуации. В то же время он заверил, что на 14 мая, когда должно состояться судебное заседание по продлению меры пресечения Надежде Савченко, у нее должна быть адвокат.

Вера Савченко эту ситуацию отказалась комментировать журналистам, отметив, что находится на акции под следственным изолятором СБУ, приуроченной дню рождению Надежды Савченко.

11 мая Надежды Савченко исполняется 37 лет.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.