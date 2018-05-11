20:21
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У свій день народження Савченко залишилась без двох адвокатів

2691 Читать новость на русском
Два адвокати припинили співпрацю з Надією Савченко
Два адвокати припинили співпрацю з Надією Савченко / Getty images

Адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою.

Як пояснив один із двох адвокатів Олег Соловей, це сталось через втручання в їхню роботу сестри нардепа Віри Савченко.

Читайте також: Савченко отримала зброю для теракту у Києві від полковників з Росії, – Луценко

Ми прийшли до обопільної згоди і розірвали з нею угоду. Тобто, ми зараз не представляємо її інтереси. Цей пов'язано з постійними спробами її сестри Віри втручатися в нашу роботу, з тиском на нас і некоректною поведінкою з її боку,
– повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" Олег Соловйов.

Він зазначив, що у присутності адвокатів Савченко також написала відмову від послуг адвоката Олександра Шадріна, який тільки недавно вступив в справу і раніше вів справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.

"Після нас до Надії заходила Віра з їхньою мамою, чи поверне Надя Шадріна – не знаю", – зазначив Соловей.

Водночас захисник Шадрін підтвердив, що бачився у п'ятницю з Надією Савченко, але поки не може дати конкретний коментар щодо цієї ситуації. Водночас він запевнив, що на 14 травня, коли має відбутись судове засідання щодо продовження запобіжного заходу Надії Савченко, у неї має бути адвокат.

Віра Савченко цю ситуацію відмовилась коментувати журналістам, зазначивши, що перебуває на акції під слідчим ізолятором СБУ, приуроченій дню народженню Надії Савченко.

11 травня Надії Савченко виповнюється 37 років.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

 

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 94
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 283
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1889
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1151
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук