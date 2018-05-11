У свій день народження Савченко залишилась без двох адвокатів

Адвокати заарештованого нардепа Надії Савченко Олег Соловей і Дмитро Бугай припинили з нею співпрацю за взаємною згодою.

Як пояснив один із двох адвокатів Олег Соловей, це сталось через втручання в їхню роботу сестри нардепа Віри Савченко.

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Ми прийшли до обопільної згоди і розірвали з нею угоду. Тобто, ми зараз не представляємо її інтереси. Цей пов'язано з постійними спробами її сестри Віри втручатися в нашу роботу, з тиском на нас і некоректною поведінкою з її боку,

– повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" Олег Соловйов.

Він зазначив, що у присутності адвокатів Савченко також написала відмову від послуг адвоката Олександра Шадріна, який тільки недавно вступив в справу і раніше вів справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.

"Після нас до Надії заходила Віра з їхньою мамою, чи поверне Надя Шадріна – не знаю", – зазначив Соловей.

Водночас захисник Шадрін підтвердив, що бачився у п'ятницю з Надією Савченко, але поки не може дати конкретний коментар щодо цієї ситуації. Водночас він запевнив, що на 14 травня, коли має відбутись судове засідання щодо продовження запобіжного заходу Надії Савченко, у неї має бути адвокат.

Віра Савченко цю ситуацію відмовилась коментувати журналістам, зазначивши, що перебуває на акції під слідчим ізолятором СБУ, приуроченій дню народженню Надії Савченко.

11 травня Надії Савченко виповнюється 37 років.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.