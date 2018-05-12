Планируемый Савченко и Рубаном теракт в Верховной Раде воспроизвели на полигоне: детали

Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что 10 мая было проведено экспертное воссоздание на полигоне теракта в Верховной Раде, который планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось. То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений", - заявил Матіос.

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Матиос добавил, что у него сложилось мнение, что все данные, которые озвучил генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде, когда обнародовал представления на задержание и привлечение Савченко к ответственности "действительно имели и имеют место". Речь идет о том, что Савченко планировала забрасывать гранатами правительственную и президентскую ложу в парламенте, а из минометов обрушить купол Верховной Рады. Тех, кто выжил, должны были расстреливать боевики в стенах Рады.

Ранее в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что оружие для терактов в Киеве Савченко получила от полковников из России.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.