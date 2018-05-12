Геращенко прокоментувала ймовірність обміну Рубана на українських полонених

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що проросійські бойовики готові погодитись на обмін Рубана лише за одного українського полоненого, тобто у форматі 1:1.

Про це написала Геращенко у Facebook.

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Раніше повідомлялось, що глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що представники окремих районів Донецької області внесли керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до списку на обмін заручниками.

Тим, хто пише, що за цю людину можна багато кого забрати, мушу зауважити: бойовики оцінюють його не так важливо, й готові забрати хіба що у форматі 1-1, що неприпустимо,

– зазначає Геращенко.

Зокрема, вона додала, що внесення Рубана у список на обмін полоненими "ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців".

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.