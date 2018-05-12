"Щодня нові людські жертви": Меркель занепокоєна ситуацією на Донбасі

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння через напружену ситуацію на сході України.

Про це заявила Меркель під час візиту в Італію у суботу, 12 травня, пише RFERL.

Читайте також: У Путіна немає підстав для зупинення війни на Донбасі, – дипломат

Ми занепокоєні ситуацією з Україною. У рамках Нормандського формату, що об'єднує ФРН, Францію, Росію та Україну, ми прагнемо домогтися імплементації мінських домовленостей,

– наголосила канцлер.

Також вона додала, що "щоночі відбувається порушення перемир'я, щодня нові людські втрати".

Нагадаємо, 10 травня в Аахені (Німеччина) відбулася зустріч Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Порошенка, вони обговорили "дорожню карту" імплементації мінських угод з обов'язковим залученням миротворчої місії ООН. Глава Української держави зазначив, що як показує практика, компонент безпеки мінських угод "неможливо виконати без повноцінної миротворчій місії на окупованому Донбасі".