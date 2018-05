Головні новини 10 травня: зустріч Порошенка, скандал з "Інтером", Євробачення-2018

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і німецьким канцлером Ангелою Меркель в Аахені. У Козині під Києвом активісти влаштували пікет біля будинку нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна у зв’язку зі скандальним концертом на "Інтері". Україна пройшла до фіналу Євробачення-2018. Такими були головні новини 10 травня в Україні і світі.

Зустріч Порошенка, Меркель і Макрона

Президент України Петро Порошенко сповістив, що обговорив 10 травня в Аахені з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном "дорожню карту" імплементації мінських угод з обов'язковим залученням миротворчої місії ООН.

"Ми ретельно обговорили можливі наші кроки, "дорожню карту" імплементації мінських домовленостей з обов'язковим елементом використання миротворців", – сказав Порошенко після зустрічі.

Глава Української держави зазначив, що як показує практика, компонент безпеки мінських угод "неможливо виконати без повноцінної миротворчій місії на окупованому Донбасі".

За словами Порошенка, Меркель і Макрон підтримали цю позицію, що раніше зробили і США.

Президент України також переконаний, що Росія повинна підтримати проект резолюції Ради безпеки ООН з урахуванням мінських домовленостей і введення миротворчої місії на окуповану територію Донбасу.

Ми чітко заявляємо, що росіяни повинні підтримати проект резолюції, де було б чітко зафіксована "дорожня карта" з урахуванням мінських домовленостей і з урахуванням миротворців, і це повинно бути включено в рішення Ради безпеки ООН. Це для нас абсолютно ключова позиція,

– заявив Порошенко.

Окрім того, український лідер обговорив з Макроном і Меркель введення санкцій проти Росії за проведення незаконних виборів на території анексованого Криму.

Очевидно, ми говорили про деокупацію (Криму) і введення санкцій за незаконне проведення виборів... Ми координуємо дії, оскільки санкції щодо імплементації мінських угод і припинення агресії Росії на Донбасі нерозривно пов'язані з пакетом санкцій за незаконну анексію Криму,

– заявив Порошенко.

Добкін із "георгіївською" стрічкою

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін показав, як відзначав 9 травня у Берліні.

9 травня на своїй сторінці у Facebook депутат похвалився фото та відео, як у столиці Німеччини без проблем носить заборонену в Україні символіку. На фото Добкін не соромлячись позує з червоним прапором із серпом та молотом та носить "колорадську стрічку". Михайло Добкін вдягнув "георгіївську стрічку" 9 травня у Берліні Скандал з "Інтером"

Телеканал "Інтер" знову потрапив у епіцентр скандалу. 9 травня під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". За це офіс мовника пікетували і вимагали позбавити канал ліцензії, а також обіцяли пікетувати помешкання його власників.

10 травня у Козині під Києвом біля будинку нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна представники "Національного корпусу" влаштували пікет у зв’язку зі скандальним концертом.

Під час сутичок між активістами та правоохоронцями постраждав журналіст видання Gazeta.ua Назар Мазилюк – чоловікові розбили голову в районі потилиці.

Як пише "Лівий берег", представнику ЗМІ дісталося від правоохоронців. Зазначається, що йому голову кийком розбив нацгвардієць.



Журналісту розбив голову нагвардієць під час сутичок, що виникли під будинком Льовочкіна

Сталося це, коли члени "Національного корпусу" спробували прорватись до маєтку через оточення правоохоронців. Так, активісти говорили з поліцейськими на початку вулиці. Я підійшов, аби це відзняти. І в один момент всі почали штовхатия. Поліцейські без розбору почали бити всіх кийками. Мене вдарив один з силовиків кийком в голову,

– розповів у коментарі своєму ресурсу Мазилюк.



Мазилюк переконує, що силовики били всіх, не розбираючись

За його словами, першу допомогу йому надали на місці колеги, і він збирається писати заяву у поліцію.

"Ми зараз дивимося, чи отримували правоохоронці якісь ушкодження", – додав речник Головного управління Національної поліції України у Київській області.

Україна у фіналі Євробачення-2018

Фінал Євробачення 2018 відбудеться 12 травня 2018. За результатами першого півфіналу, визначилися перші 10 фіналістів, а за результатами другого півфіналу визначилася інша десятка фіналістів. Також до фіналу автоматично потрапляє країна-господар Португалія, та ще 5 країн-засновниць конкурсу.

Другий півфінал Євробачення-2018 відбувся у четвер, 10 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу. Першу 10 фіналістів визначили 8 травня, під час першого півфіналу.

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал

Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall"

Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me"

Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old"

Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY"

Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza"

Болгарія. EQUINOX – "Bones"

Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You"

Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters"

Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together"

Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego".

Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

Угорщина. AWS – "Viszlát nyár"

Україна. MELOVIN – "Under the Ladder"

Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love"

Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

Данія. Rasmussen – "Higher Ground"

Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

Нідерланди. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Євробачення 2018: онлайн-трансляція другого півфіналу:

На Євробаченні 2018 Україну представляє 21-річний виконавець з Одеси – MELOVIN (Костянтин Бочаров). Що відомо про учасника Євробачення 2018 та чи має він шанси на перемогу.

MELOVIN – "Under The Ladder": дивіться відео:

Ймовірним переможцем конкурсу називають конкурсантку з Ізраїлю – Netta Barzilai.

Зазначимо, що учасниця Євробачення від Росії Юлія Самойлова з піснею I Will not Break за підсумками голосування не зуміла пробитися до фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2018.