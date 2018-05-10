Затримано п'ятьох найбільш розшукуваних у світі лідерів "Ісламської держави"

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримано п'ятьох найбільш розшукуваних лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава".

Про це написав Трамп у Twitter.

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"Пять найбільш розшукуваних лідерів "Ісламської держави" щойно затримані", – йдеться у повідомленні президента США,

Як повідомляє The New York Times, протягом трьох місяців тривала операція, яка стежила за групою лідерів "Ісламської держави", які переховувалися у Сирії та в Туреччині.

Дві іракські спецслужби повідомили, що захоплено чотирьох іракців та одного сирійця, які відповідали за управління над "Ісламською державою" довкола території Дейр аль-Зур у Сирії, та керували адміністративним органом, який контролює релігійні рішення.