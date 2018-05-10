Задержаны пять самых разыскиваемых в мире лидеров "Исламского государства"

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержано пять наиболее разыскиваемых лидеров террористической группировки "Исламское государство".

Об этом написал Трамп в Twitter.

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"Пятерых самых разыскиваемых лидеров "Исламского государства" только что задержали", – говорится в сообщении президента США,



Как сообщает The New York Times, в течение трех месяцев длилась операция, которая следила за группой лидеров "Исламского государства", скрывавшихся в Сирии и Турции.



Две иракские спецслужбы сообщили, что задержано четырех иракцев и одного сирийца, которые отвечали за управление над "Исламской государством" вокруг территории Дейр аль-Зур в Сирии, и руководили административным органом, который контролирует религиозные решения.