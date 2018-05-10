Що робить "Нацкорпус" біля будинку Льовочкіна: опубліковані яскраві фото

Активісти партії "Національний корпус" 10 травня проводять протест у селищі Козин, що під Києвом, біля будинку нардепа з фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна, який є співвласником телеканалу "Інтер". Після сутичок із правоохоронцями активісти вирішили влаштувати пікнік на території маєтку політика.

Зазначимо, раніше протестувальники прорвали оточення правоохоронців біля будинку Льовочкіна і підпалили фаєри. Активісти пробрались на територію помешкання депутата. Учасники пікету обмалювали будівлю графіті і наклеїли на стіни наліпки з написом "Інтер" буде наш".

"Націоналістичні сили навідалися до маєтку Льовочкіна, проте зустріли опір поліції, на території, власником якої є Льовочкін, були помічені тітушки. Надалі планується відпочинок на природі, у зоні, яка була незаконно привласнена та до якої не допускають звичайних українців", – мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що активісти вирушили у четвер до маєтку Льовочкіна у зв’язку зі скандалом на телеканалі "Інтер", який 9 травня показав концерт "Победа. Одна на всех" зі словами ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Нагадаємо, напередодні поширили фрагмент концерту до Дня Перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. У суспільстві викликали хвилю обурення слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".



Вже вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії та прибрати з ефіру відповідний концерт. Проте цього не трапилося: "Інтер" таки запустив в ефір концерт "Победа. Одна на всех".



Після цього у Києві невідомі активісти кинули в будівлю адміністрації "Інтера" "коктейль Молотова".