Скандал з "фашистами" на "Інтері": націоналісти йдуть до будинку Льовочкіна

Представники націоналістичних організацій вирушили до будинку одного із співвласників телеканалу Інтер Сергія Льовочкіна.

9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

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Під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії.

Коли концерт таки випустили в ефір без змін активісти, які блокували будівлю телеканалу анонсували, що 10 травня пікетуватимуть будинок одного із співвласників "Інтера" нардепа Сергія Льовочкіна.

Представники "Національного корпусу" зауважили, що на території біля маєтку Льовочкіна побачили чимало силовиків.

Раніше з'явилась реакція "опоблоківця" Сергія Льовочкіна на пікет "Інтера".