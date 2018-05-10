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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скандал з "фашистами" на "Інтері": націоналісти йдуть до будинку Льовочкіна

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Націоналісти блокують
Націоналісти блокують "Інтер" / 24 Канал

Представники націоналістичних організацій вирушили до будинку одного із співвласників телеканалу Інтер Сергія Льовочкіна.

9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

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Під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії.

Коли концерт таки випустили в ефір без змін активісти, які блокували будівлю телеканалу анонсували, що 10 травня пікетуватимуть будинок одного із співвласників "Інтера" нардепа Сергія Льовочкіна.

Представники "Національного корпусу" зауважили, що на території біля маєтку Льовочкіна побачили чимало силовиків.

Раніше з'явилась реакція "опоблоківця" Сергія Льовочкіна на пікет "Інтера".

Теги: Новини України Новини політики протести Скандал з Інтером Сергій Льовочкін Пікет
Джерело: 24 Канал
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