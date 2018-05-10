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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ніхто не має права відібрати 9 травня, – "опоблоківець" Льовочкін відреагував на пікет "Інтера"

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Сергій Льовочкін розкритикував пікет
Сергій Льовочкін розкритикував пікет "Інтера" через скандальний ролик до 9 травня / Колаж 24 Канал

Заступник очільника фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін, який станом на 2017 рік був одним із співвласників "Інтера", хоча і не володів істотною частиною (9% акцій), заявив, що українські радикальні організації використовують 9 травня задля свого піару, а їхні акції не підтримує більшість населення України.

Про це він написав у своєму блозі на ресурсі "Кореспондент".

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"У сучасній Україні дуже багато політиків уважає себе "державними діячами" загальнонаціонального масштабу, що мають право диктувати правила всьому українському народу. Однак, на практиці вони мають підтримку тільки в колі таких самих радикалів. У їхній реальності не існує багатомільйонного українського суспільства, у якому кожного наділено Конституцією невід'ємними правами та свободами. Є тільки їхня особиста думка та категоричний "імператив", – зауважив політик.

За його словами, українським радикалам уже час зрозуміти, що без демократії, свободи, плюралізму ідей і верховенства права неможливою є успішна, сучасна та по-справжньому незалежна Україна.

Час зрозуміти, що навіть радикальні політики повинні пропонувати шляхи для розвитку, а не тільки брязкати палицями об щити, коли їхня політична "платформа" зводиться до заперечення думок інших і погроз. Конфлікт і протистояння – це єдина можливість для таких діячів нагадати про себе. Саме в такій логіці радикали діють і сьогодні, використовуючи для свого "ефектного" піару День Перемоги,
– підкреслює Льовочкін.

Водночас він додає, що понад 70 років тому 9 травня український народ у складі антигітлерівської коаліції переміг одну з найжахливіших ідеологій ХХ століття.

"Спільними зусиллями більш ніж 50 держав і народів в Європі, а потім і у світі, забезпечили мир. І сьогодні мільйони українців у всій країні відзначають саме це свято. Ніхто не має права та не зможе ні перешкодити святкувати, ні відібрати у нас 9 травня!" – наголошує "опоблоківець".

Також один із співвласників "Інтера" переконує, що "Інтер" дивляться мільйони.

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"Переважна більшість наших співвітчизників прагне до того, щоб в країні закінчилася війна та переміг мир. Тому миру, об'єднанню України, її демократичного розвитку немає альтернативи. І ніякі радикали нам в цьому не завадять", – констатував лідер проросійської партії.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Вже уранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагають позбавити канал ліцензії.

 

 

Теги: Новини України Новини політики протести Скандал День Перемоги 9 травня ЗМІ Медіа Скандал з Інтером Сергій Льовочкін Опозиційний блок
Джерело: 24 Канал
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