Матюки, пенсіонери та 9 травня: "Інтер" укотре відзначився

У мережі з'явився ще один скандальний ролик, пов'язаний з діяльністю телеканалу "Інтер". Цього разу знімальна група мовника грубо обійшлася з пенсіонерами під час запису вітального відео до Дня Перемоги .

Відповідні кадри на своєму Youtube-каналі оприлюднив проект skrypin.ua.

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"За 8 секунд показати, як працює телеканал" Інтер"? Так запросто!", – мовиться в описі.

На відео показано процес підготовки до запису – кореспондент стоїть в оточенні пенсіонерок. А у цей час з-за кадру до однієї з літніх жінок звернулися із застосуванням нецензурної лексики – від неї зажадали прибрати пакет.

"Пакети приберіть н***й ", кинь його н***й", – кричить у ролику оператор.

Увага! Нецензурна лексика! Ще одне скандальне відео за участю "Інтера".

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".