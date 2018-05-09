Маты, пенсионеры и 9 мая: "Интер" в очередной раз отличился

В сети появился еще один скандальный ролик, связанный с деятельностью телеканала "Интер". На этот раз съемочная группа вещателя грубо обошлась с пенсионерами во время записи поздравительного видео ко Дню Победы .

Соответствующие кадры на своем Youtube-канале обнародовал проект skrypin.ua.

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"За 8 секунд показать, как работает телеканал" Интер"? Да запросто!", – говорится в описании.

На видео показан процесс подготовки к записи – корреспондент стоит в окружении пенсионерок. А в это время из-за кадра к одной из пожилых женщин обратились с применением нецензурной лексики – от нее потребовали убрать пакет.

"Пакеты уберите н***й ", брось его н***й", – кричит в ролике оператор.

Внимание! Нецензурная лексика! Еще одно скандальное видео с участием "Интера".

Напомним, недавно в сети распространили фрагмент концерта ко Дню победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".