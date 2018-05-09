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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скандальний концерт до Дня перемоги на "Інтері" розпочався: активісти пікетують ще один офіс

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9 травня активісти пікетували телеканал
9 травня активісти пікетували телеканал "Інтер" через скандальний фрагмент про фашистів з концерту до Дня перемоги / 24 Канал

У Києві активісти націоналістичних організацій продовжують пікетувати телеканал "Інтер" у зв'язку зі скандальним епізодом з концерту, приуроченого до Дня перемоги.

Так, близько 100 активістів "Національного корпусу" та "Національних дружин" продовжують пікетувати головний офіс телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській з вимогою до керівництва каналу відмовитися від показу в ефірі концертів з пропагандистськими гаслами, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Інтер, 9 травня, скандал, російська пропаганда, перемога
У Києві тривають протести під офісами "Інтера"

Зауважимо, що будівля від самого ранку, коли почалися пікети, є закритою

Самі ж протестувальники розмістилися уздовж всього периметру будівлі телеканалу та поблизу сусідніх будинків. Крім того, націоналісти встановили кілька наметів (у одному із них з автономної аудіосистеми лунає електронна та рок-музика) та розклали фаєри.

Інтер, 9 травня, скандал, російська пропаганда, перемога
Активісти вимагають, аби "Інтер" позбавили ліцензії 

Перед активістами ніхто не виступає. Очікується, що пікетування завершиться віче.

За дотриманням порядку на акції спостерігає незначна кількість правоохоронців.

Також мітингувальники зібралися біля офісу "Національних Інформаційних Систем", що на вулиці Щусєва з вимогою скасувати трансляцію концерту "Победа. Одна на всех". Додамо, що НІС виробляє інформаційний продукт для телеканалу "Інтер".

Інтер, 9 травня, скандал, російська пропаганда, перемога
Активісти "Вільних людей" пікетують офіс НІС 

"Ми вітаємо пікетування офісу телеканалу "Інтер" іншими громадськими ініціативами. Вважаємо, що ефективнішим для досягнення мети, а саме скасування концерту "Победа. Одна на всех", є тиск з різних сторін. Тому акція "Вільних Людей" відбудеться під офісом "Національних Інформаційних Систем", що є головним політичним рупором "Інтера". НІС є причетним до створення концерту не менше, ніж телеканал "Інтер", – наголошується у заяві організації "Вільні люди".

До слова, скандальний концерт до Дня перемоги все ж розпочався та триває на "Інтері". 

Інтер, 9 травня, Концерт, День перемоги, скандал

Інтер, 9 травня, Концерт, День перемоги, скандал

Інтер, 9 травня, Концерт, День перемоги, скандал
Скандальний концерт до Дня перемоги розпочався та триває 

Нагадаємо, уранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом, який шириться мережею. Відео є фрагментом святкового концерту, який на каналі мав вийти 9 травня. Відтак, активісти вимагають позбавити канал ліцензії.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда протести День Перемоги 9 травня ЗМІ Медіа Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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