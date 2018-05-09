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Скандальный концерт ко Дню победы на "Интере" начался: активисты пикетируют еще один офис

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9 мая активисты пикетировали телеканал
9 мая активисты пикетировали телеканал "Интер" из-за скандального фрагмента про фашистов из концерта ко Дню победы / 24 Канал

В Киеве активисты националистических организаций продолжают пикетировать телеканал "Интер" в связи со скандальным эпизодом с концерта, приуроченного к Дню победы.

 В Киеве около 100 активистов "Национального корпуса" и "Национальных дружин" продолжают пикетировать главный офис телеканала "Интер" на улице Дмитриевской с требованием к руководству канала отказаться от показа в эфире концертов с пропагандистскими лозунгами, передает корреспондент 24 Канала.

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Інтер, 9 травня, скандал, російська пропаганда, перемога

В Киеве продолжаются протесты под офисами "Интера"

Заметим, что здание с самого утра, когда начались пикеты, является закрытым

Сами же протестующие разместились вдоль всего периметра здания телеканала и вблизи соседних домов. Кроме того, националисты установили несколько палаток (в одной из них с автономной аудиосистемы звучит электронная и рок-музыка) и разложили файеры.

Інтер, 9 травня, скандал, російська пропаганда, перемога

Активисты требуют, чтобы "Интер" лишили лицензии

Перед активистами никто не выступает. Ожидается, что пикетирование завершится вече.

За соблюдением порядка на акции наблюдает незначительное количество правоохранителей.

Также митингующие собрались возле офиса "Национальных Информационных Систем", что на улице Щусева с требованием отменить трансляцию концерта "Победа. Одна на всех". Добавим, что НИС производит информационный продукт для телеканала "Интер".

Інтер, 9 травня, скандал, російська пропаганда, перемога

Активисты "Свободных людей" пикетируют офис НОС

"Мы приветствуем пикетирование офиса телеканала "Интер" другими общественными инициативами. Считаем, что эффективнее для достижения цели, а именно отмена концерта "Победа. Одна на всех", есть давление с разных сторон. Поэтому акция "Свободных Людей" пройдет под офисом "Национальных Информационных Систем", что является главным политическим рупором "Интера". НИС является причастным к созданию концерта не меньше, чем телеканал "Интер", – отмечается в заявлении организации "Свободные люди".

К слову, скандальный концерт ко Дню победы все же начался и продолжается на "Интере".

Інтер, 9 травня, Концерт, День перемоги, скандал

Інтер, 9 травня, Концерт, День перемоги, скандал

Інтер, 9 травня, Концерт, День перемоги, скандал

Скандальный концерт ко Дню победы начался и продолжается

Напомним, утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом, который распространяется сетью. Видео является фрагментом праздничного концерта,  который должен был выйти на канале 9 мая. Следовательно, активисты требуют лишить канал лицензии.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики протесты Российская пропаганда День Победы 9 мая СМИ Медиа Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
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