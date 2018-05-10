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Скандал с "фашистами" на "Интере": националисты идут к дому Левочкина

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Националисты блокируют
Националисты блокируют "Интер" / 24 Канал

Представители националистических организаций отправились к дому одного из совладельцев телеканала Интер Сергея Левочкина.

9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

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Под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в ​​Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и требовали лишить канал лицензии.

Когда концерт таки выпустили в эфир без изменений активисты, которые блокировали здание телеканала, анонсировали, что 10 мая будут пикетировать дом одного из совладельцев "Интера" нардепа Сергея Левочкина.

Представители "Национального корпуса" отметили, что на территории возле имения Левочкина увидели немало силовиков.

Ранее появилась реакция "оппоблоковца" Сергея Левочкина на пикет "Интера".

Теги: Новости Украины Новости политики протесты Скандал с Интером Сергей Левочкин Пикет
Источник: 24 Канал
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