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Что делает "Нацорпус" возле дома Левочкина: опубликованы яркие фото

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Активисты партии "Национальный корпус" 10 мая проводят протест в поселке Козин, под Киевом, возле дома нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала "Интер". После столкновений с правоохранителями активисты решили устроить пикник на территории имения политика.

Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Отметим, ранее протестующие прорвали оцепление правоохранителей возле дома Левочкина и подожгли файеры. Активисты пробрались на территорию дома депутата. Участники пикета обрисовали здание граффити и наклеили на стены наклейки с надписью "Интер" будет наш".

"Националистические силы наведались в имение Левочкина, однако встретили сопротивление: кроме полиции, на территории, владельцем которой является Левочкин, были замечены титушки. В дальнейшем планируется отдых на природе, в зоне, которая была незаконно присвоена и к которой не допускают обычных украинцев", – говорится в сообщении.

Отметим, что активисты отправились в четверг к имению Левочкина в связи со скандалом на телеканале "Интер", который 9 мая показал концерт "Победа. Одна на всех" со словами ведущих о переименовании улиц в Украине "в имена фашистских преступников".

Напомним, накануне распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. В обществе вызвали волну возмущения слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "в имена фашистских преступников".

Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии и убрать из эфира соответствующий концерт. Однако этого не случилось: "Интер" все же запустил в эфир концерт "Победа. Одна на всех".

После этого в Киеве неизвестные активисты бросили в здание администрации "Интера" "коктейль Молотова".

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины протесты Скандал с Интером Сергей Левочкин Пикет
Источник: 24 Канал
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