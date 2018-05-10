Знову бійка: біля будинку Льовочкіна поштовхались активісти "Нацкорпусу" та правоохоронці

У селищі Козин, що під Києвом, біля будинку народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Сергія Льовочкіна, який володіє міноритарною часткою пакету телеканалу "Інтер", відбулася бійка між активістами партії "Національний корпус" і правоохоронцями.

У четвер в обід понад 100 активістів "Нацкорпуса" вирушили до будинку Льовочкіна, вимагаючи зміни редакційної політики телеканалу "Інтер".

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Прибувши на місце, представники "Нацкорпусу" спробували відтіснити правоохоронців, які вишикувалися біля будинку нардепа, і знести огорожу навколо водойми.

Протестувальники прорвали оточення правоохоронців і підпалили фаєри. Як зазначає ТСН, активісти пробрались на територію помешкання депутата. Учасники пікету обмалювали будівлю графіті і наклеїли на стіни наліпки з написом "Інтер" буде наш".