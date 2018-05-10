"Інтер" і його "Дєнь побєди": карати чи ні – аргументи експертів

Телеканал "Інтер" знову потрапив у епіцентр скандалу. 9 травня під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". За це офіс мовника пікетували і вимагали позбавити канал ліцензії, а також обіцяли пікетувати помешкання його власників.

Сайт "24" запитав у експертів: чи достатньо вже причин позбавляти "Інтер" ліцензії? Як мали би реагувати Нацрада з питань телебачення та Служба безпеки України?

Були протиправні заклики чи ні?

Якщо говорити мовою юриспруденції, то правова оцінка діяльності телеканалу "Інтер", зокрема, його скандального ефіру 9 травня, може надаватися за обов'язковості вивчення усіх доказів, у їхній сукупності, розповів у коментарі сайту "24" правознавець, патентний повірений України Юрій Трачук. Фахівець наголосив – суб'єктивізм (персоналізація) такої оцінки суперечить принципам правосуддя.

Як правник та професіонал з інтелектуальної власності, я б почав з лінгвістичної експертизи. Саме до компетенції експертів-лінгвістів і входить питання дослідження контенту на предмет закликів до повалення існуючого державного устрою, наклеп на силові структури (аналогія з фашистами) тощо,

– пояснив Трачук.

Він також відзначив, що помітив факти вживання словесних зворотів, які можуть трактуватися (після детального вивчення) як протиправні.

"Але, наголошу, це моя оцінка: суб'єктивна і поверхнева. Гадаю, експертиза матиме змогу це підтвердити. А сам телеканал – надати свої аргументи. Лише оцінивши усе це разом, у сукупності, можна буде вживати поняття об'єктивності", – акцентував правознавець.

Політичний експерт Олександр Вербицький у коментарі сайту "24" зауважив, що вбачає підміну понять, і нагадав – телеканал "Інтер", як і інші ТВ-канали, "не грішили об'єктивністю" в 2014 році, посіявши у суспільстві відвертий страх. Простіше кажучи – налякали Україну до стану, в якому вона перебуває і сьогодні.

Експерт пояснив: поняття "фашизм" і "нацизм" (націонал-соціалізм) – різні за територіями їх появи і проявлення (відповідно – Італія і Німеччина). У суспільній свідомості, яку формують ЗМІ, ці два поняття пов'язані історично і об'єктивно. Наприклад – на територію України напали частини Вермахту і збройних сил Італії, разом з іншими військовими підрозділами країн-сателітів Осі, але для того, щоб цей зв'язок довести, необхідне дослідження.

Таким чином, не назвавши нікого конкретно (людину), нікого не звинувативши ні в чому, а згадавши тільки, що вулиці "наших міст" перейменовані на честь "фашистських злочинців", (тобто тих, які служили або в армії Італії, або в її спецслужбах або в її парамілітарних формуваннях) ведучий продовжив свій виступ,

– уточнив Вербицький.

День перемоги – що це для України

Як зовнішні так і деякі внутрішні сили використовують 9 травня для збільшення непорозумінь між громадянами України з різними політичними поглядами, зазначила у коментарі сайту "24" експерт ГО "Інформаційна безпека Тетяна Попова.

На мій погляд, це помилка. І на цьому фоні не дуже зрозуміло, чому влада ще досі залишає 9 травня вихідним днем. Це тільки збільшує можливості тих, хто розкачує ситуацію в цю дату,

– уточнила вона.

Олександр Вербицький висловив схожу думку: Нацрада спільно з Міністерством інформації і АП мають визначитися – що ж для України є День перемоги.

Нацрада з питань телебачення: справедливий "суддя"?

Досі Нацрада не дала офіційної оцінки ефіру "Інтера" 9 травня. Крім "словесної прочуханки" напередодні.

Олександр Вербицький солідарний із думкою Юрія Трачука – Нацрада перш за все має вивчити все дослівно, всі нюанси, як вона це вміє, коли хоче.

Відомо, що на завтра Нацрада планує провести засідання, під час якого буде розглянуто питання щодо "Інтера".

Тетяна Попова зауважила, що, судячи з коментарів представників Нацради з питань телебачення щодо вислову ведучих про "фашистів", телеканал "Інтер" може отримати попередження. А факт блокування телеканалу з боку "нацдружин", скоріше за все, потрапить до моніторингів журналістських організацій.

Натомість СБУ, на думку Вербицького, зобов'язана розуміти, що будь-яке ЗМІ (а ТВ сьогодні- формує масове сприйняття політики держави) просто зобов'язане дотримуватися балансу сил в суспільстві і не допускати розхитування ситуації.

Політексперт також нагадав – існує таке поняття як журналістська етика і правила подачі інформації. Багато з журналістів і телеведучих про це або не знають, або просто забули.

Хайп і рейтинги в обмін на пікети?

Журналіст-міжнародник Вадим Крамар звернув увагу, що вся ця історія з "дньом пабєди" поки що більше допомогла "Інтеру", ніж нашкодила.

Я "Інтер" не дивлюся, бо він мені тупо не цікавий. Але на "Інтері" працюють розумні люди. З освітою. Які скористаються хайпом і цими підпалами за безкоштовно піднімуть каналу рейтинги. А рекламні бюджети, знаєте, рейтинги люблять. Додадуть в інтерівську скарбничку рейтингу і інші "тєліки" – як мінімум пару днів будуть обсмоктувати всіх і вся, обурюватимуться "Інтером", коктейлями Молотова, поліцією, країною. Загалом, все те, чим вони зазвичай займаються – і теж зроблять "Інтеру" плюсик в карму,

– уточнив журналіст.

Виходить, констатував Крамар, що в цій ситуації перестрашені точно не менеджмент і власники "Інтера". Не дивно буде, якщо цю акцію з графіті і підпалами вони самі і влаштували, найнявши трохи недорогої агресивної "сили", щоб повернути канал в загальноукраїнський дискурс.