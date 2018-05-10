"Інтер" похизувався кількістю переглядів скандального концерту до 9 травня

Концерт "Перемога. Одна на всіх" на телеканалі "Інтер" 9 травня переглянули 7,3 мільйона людей. Це становить 24,1% масової аудиторії віком старше 18 років по всій Україні.

Про це "Інтер" повідомив з посиланням на дані дослідження ТВ-аудиторії Індустріального телевізійного комітету (ІТК, оператор панелі – Nielsen, моніторинг – "Комунікаційний Альянс"), пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням, при цьому частка по аудиторії віком 18-54 роки у великих містах України склала 13,0%.

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Крім того, традиційний марафон "Наша Перемога", який транслювався у прямому ефірі "Інтера" майже 6 годин, зібрав 11,7% серед масової всеукраїнської аудиторії старше 18 років.

Загалом ефір "Інтера" 9 травня переглянули більше 13 мільйонів осіб.

Нагадаємо, напередодні поширили фрагмент концерту до Дня Перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. У суспільстві викликали хвилю обурення слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".



Вже вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії та прибрати з ефіру відповідний концерт. Проте цього не трапилося: "Інтер" таки запустив в ефір концерт "Победа. Одна на всех".



Після цього у Києві невідомі активісти кинули в будівлю адміністрації "Інтера" "коктейль Молотова".

