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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через скандальний концерт на "Інтері" націоналісти йдуть додому до Льовочкіна

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"Національний корпус" пікетує "Інтер" / Facebook

Представники "Національного корпусу" анонсували пікет біля дому нардепа від "Опоблоку" та одного із співласників медіагрупи "Інтер" Сергія Льовчкіна.

9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

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Цей фрагмент напередодні ефіру зчинив чималий резонанс у соцмережах.

Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії.

Після того, як концерт без змін таки вийшов в ефір представники "Національного корпусу" повідомили, що тепер, крім будівлі телеканалу, пікетуватимуть ще й будинок нардепа Сергія Льовочкіна, який є одним з його співвласників.

Ми не воюємо з порожніми стінами і тими, хто прийшов сюди охороняти правопорядок ... Завтра ми закликаємо до загальної мобілізації,
– заявив спікер "Національного корпусу" Олександр Алфьоров.

Він анонсував на 13:00 четверга збір активістів біля метро Видубичі з подальшим висуненням до будинку Сергія Льовочкіна.

У "Нацкорпусі" припускають, що "простим пікетом" ця акція не закінчиться.

 

 

Теги: Новини України протести Скандал ЗМІ Скандал з Інтером Пікет Сергій Льовочкін
Джерело: 24 Канал
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