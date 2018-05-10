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За скандальный концерт на "Интере" националисты идут домой к Левочкину

1987 Читати новину українською
"Национальный корпус" пикетирует "Интер" / Facebook

Представители "Национального корпуса" анонсировали пикет у дома нардепа от "Оппоблока" и одного из совладельцев медиагруппы "Интер" Сергея Левчкина.

9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименование улиц в Украине "именами фашистских преступников".

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Этот фрагмент накануне эфира вызвал немалый резонанс в соцсетях.

Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии.

После того, как концерт без изменений таки вышел в эфир, представители "Национального корпуса" сообщили, что теперь, кроме здания телеканала, будут пикетировать еще и дом нардепа Сергея Левочкина, который является одним из его совладельцев.

Мы не воюем с пустыми стенами и теми, кто пришел сюда охранять правопорядок... Завтра мы призываем ко всеобщей мобилизации,
– заявил спикер "Национального корпуса" Александр Алферов.

Он анонсировал на 13:00 четверга сбор активистов возле метро Выдубичи с последующим выдвижением к дому Сергея Левочкина.

В "Нацкорпусе" предполагают, что "простым пикетом" эта акция не закончится.

 

 

Теги: Новости Украины протесты Скандал СМИ Скандал с Интером Сергей Левочкин Пикет
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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