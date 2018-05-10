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"Интер" похвастался количеством просмотров скандального концерта к 9 мая

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Концерт
Концерт "Интера" 9 мая посмотрели более 7 миллионов человек / Коллаж 24 Канал

Концерт "Победа. Одна на всех" на телеканале "Интер" 9 мая посмотрели 7,3 миллиона человек. Это составляет 24,1% массовой аудитории в возрасте старше 18 лет по всей Украине.

Об этом "Интер" сообщил со ссылкой на данные исследования ТВ-аудитории Индустриального телевизионного комитета (ИТК, оператор панели – Nielsen; мониторинг – "Коммуникационный Альянс"), пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, при этом доля по аудитории в возрасте 18-54 года в крупных городах Украины составила 13,0%.

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Кроме того, традиционный марафон "Наша Победа", который транслировался в прямом эфире "Интера" почти 6 часов, собрал 11,7% среди массовой всеукраинской аудитории старше 18 лет.

В целом эфир "Интера" 9 мая посмотрели более 13 миллионов человек.

Напомним, накануне распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. В обществе вызвали волну возмущения слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии и убрать из эфира соответствующий концерт. Однако этого не случилось: "Интер" запустил в эфир концерт "Победа. Одна на всех".

После этого в Киеве неизвестные активисты бросили в здание администрации "Интера" "коктейль Молотова".

 

 

Теги: Новости Украины День Победы 9 мая СМИ Медиа Скандал с Интером статистика
Источник: 24 Канал
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