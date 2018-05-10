"Интер" и его "День победы": наказывать или нет – аргументы экспертов

Телеканал "Интер" снова оскандалился. 9 мая во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". За это офис вещателя пикетировали и требовали лишить канал лицензии, обещали пикетировать помещение его владельцев.

Сайт "24" спросил у экспертов: достаточно ли уже причин лишить "Интер" лицензии? Как должны были бы реагировать Нацсовет по вопросам телевидения и Служба безопасности Украины?

Были противоправные призывы или нет?

Если говорить языком юриспруденции, то правовая оценка деятельности телеканала "Интер", в частности, его скандального эфира 9 мая, может предоставляться по обязательности изучения всех доказательств, в их совокупности, рассказал в комментарии сайту "24" правовед, патентный поверенный Украины Юрий Трачук. Специалист подчеркнул – субъективизм (персонализация) такой оценки противоречит принципам правосудия.

Как юрист и профессионал по интеллектуальной собственности, я бы начал с лингвистической экспертизы. Именно в компетенцию экспертов-лингвистов и входит вопрос исследования контента на предмет призывов к свержению существующего государственного строя, клевету на силовые структуры (аналогия с фашистами) и т. д,

– пояснил Трачук.

Он также отметил, что заметил факты употребления словесных оборотов, которые могут трактоваться (после детального изучения) как противоправные.

"Но, подчеркну, это моя оценка: субъективная и поверхностная. Думаю, экспертиза будет иметь возможность это подтвердить. А сам телеканал – предоставить свои аргументы. Только оценив все это в совокупности, можно будет употреблять понятие объективности", – подчеркнул правовед.

Политический эксперт Александр Вербицкий в комментарии сайту "24" отметил, что видит подмену понятий, и напомнил – телеканал "Интер", как и другие ТВ-каналы, "не грешили объективностью" в 2014 году, посеяв в обществе откровенный страх. Проще говоря – напугали Украину до состояния, в котором она находится и сегодня.

Эксперт пояснил: понятия "фашизм" и "нацизм" (национал-социализм) – разные по территориям их появления и проявления (Италия и Германия). В общественном сознании, которое формируют СМИ, эти два понятия связаны исторически и объективно. Например – на территорию Украины напали части Вермахта и вооруженных сил Италии, вместе с другими военными подразделениями стран-сателлитов Оси, но для того, чтобы эту связь доказать, необходимо исследование.

Таким образом, не назвав никого конкретно (человека), никого не обвинив ни в чем, а вспомнив только, что улицы наших городов" переименованы в честь "фашистских преступников", (то есть тех, которые служили или в армии Италии, или в ее спецслужбах или в ее парамилитарных формированиях) ведущий продолжил свое выступление,

– уточнил Вербицкий.

День победы – что это для Украины

Как внешние так и внутренние силы используют 9 мая для увеличения недоразумений между гражданами Украины с разными политическими взглядами, отметила в комментарии сайту "24" эксперт ГО "Информационная безопасность Татьяна Попова.

На мой взгляд, это ошибка. И на этом фоне не очень понятно, почему власть до сих пор оставляет 9 мая выходным днем. Это только увеличивает возможности тех, кто раскачивает ситуацию в эту дату,

– уточнила она.

Александр Вербицкий высказал схожее мнение: Нацсовет совместно с Министерством информации и АП должны определиться – чем же для Украины является День победы.

Нацсовет по вопросам телевидения: справедливый "судья"?

До сих пор Нацсовет не дал официальной оценки эфира "Интера" 9 мая. Кроме "словесной порки" накануне.

Александр Вербицкий солидарен с мнением Юрия Трачука – Нацсовет прежде всего должен изучить все дословно, все нюансы, как он это умеет, когда хочет.

Известно, что завтра Нацсовет планирует провести заседание, во время которого будет рассмотрен вопрос относительно "Интера".

Татьяна Попова отметила, что, судя по комментариям представителей Нацсовета по вопросам телевидения насчет высказывания ведущих о "фашистах", телеканал "Интер" может получить предупреждение. А факт блокировки телеканала со стороны "нацдружин", скорее всего, попадет в мониторинг журналистских организаций.

Зато СБУ, по мнению Вербицкого, обязана понимать, что любое СМИ (а ТВ сегодня - формирует массовое восприятие политики государства) просто обязано придерживаться баланса сил в обществе и не допускать расшатывания ситуации.

Политэксперт также напомнил: существует такое понятие как журналистская этика и правила подачи информации. Многие из журналистов и телеведущих об этом или не знают, или просто забыли.

Хайп и рейтинги в обмен на пикеты?

Журналист-международник Вадим Крамар обратил внимание, что вся эта история с "днем победы" пока что больше помогла "Интеру", чем навредила.

Я "Интер" не смотрю, потому что он мне тупо не интересен. Но на "Интере" работают умные люди. С образованием. Которые воспользуются хайпом и этими разжиганиями забесплатно поднимут рейтинги канала. А рекламные бюджеты, знаете, рейтинги любят. Добавят в интеровскую копилку рейтинга и другие "телики" – как минимум пару дней будут обсасывать всех и вся, возмущаться "Интером", коктейлями Молотова, полицией, страной. В общем, все то, чем они обычно занимаются – и тоже сделают "Интеру" плюсик в карму,

– уточнил журналист.

Получается, констатировал Лавочник, что в этой ситуации перепуган точно не менеджмент и собственники "Интера". Не удивительно будет, если эту акцию с граффити и поджогами они сами и устроили, наняв немного недорогой агрессивной "силы", чтобы вернуть канал в общеукраинский дискурс.