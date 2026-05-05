Об этом информирует президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Смотрите также Впервые ракетную опасность объявили за 2000 километров от Украины – в ХМАО

Что известно о поражении целей "Фламинго"?

Президент сообщил, что в ночь на 4 мая в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike были осуществлены пуски украинских крылатых ракет F-5 Flamingo. Они атаковали ряд вражеских целей, в частности объекты военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, ракеты поразили предприятие, которое производило системы релейной защиты, автоматику и низковольтную аппаратуру. Кроме того, завод обеспечивал российский военно-морской флот, ракетостроительную отрасль, авиацию и бронетехнику.