Про це інформує президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про ураження цілей "Фламінго"?
Президент повідомив, що в ніч проти 4 травня в межах операції Збройних сил Deep Strike було здійснено пуски українських крилатих ракет F-5 Flamingo. Вони атакували низку ворожих цілей, зокрема об'єкти військово-промислового комплексу в Чебоксарах.
Українські "Фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів,
– наголосив Зеленський.
За його словами, ракети уразили підприємство, яке виготовляло системи релейного захисту, автоматику та низьковольтну апаратуру. Окрім того, завод забезпечував російський військово-морський флот, ракетобудівну галузь, авіацію та бронетехніку. – усе, що працює на воєнну машину Кремля у війні проти України.
"Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", – додав Зеленський.
Бойові запуски ракет "Фламінго": дивіться відео