Про це інформує президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про ураження цілей "Фламінго"?

Президент повідомив, що в ніч проти 4 травня в межах операції Збройних сил Deep Strike було здійснено пуски українських крилатих ракет F-5 Flamingo. Вони атакували низку ворожих цілей, зокрема об'єкти військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

Українські "Фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів,

– наголосив Зеленський.

За його словами, ракети уразили підприємство, яке виготовляло системи релейного захисту, автоматику та низьковольтну апаратуру. Окрім того, завод забезпечував російський військово-морський флот, ракетобудівну галузь, авіацію та бронетехніку. – усе, що працює на воєнну машину Кремля у війні проти України.

"Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", – додав Зеленський.

