СБУ серйозно взялася за комуніста Симоненка: деталі

Лідера забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка викликали на допит до Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Комуністичної партії України.

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Сьогодні, 10 травня 2018 року, лідера Компартії Петра Симоненка викликали на допит в ГУ СБУ в Києві та Київській області,

– йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами речниці СБУ Олени Гітлянської, політика мали допитати у рамкам кримінального провадження, яке має ознаки злочинів передбачених ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 травня СБУ провела обшуки у лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет Стєчкіна та агітаційні матеріали.