СБУ серьезно взялась за коммуниста Симоненко: детали

Лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Коммунистической партии Украины.

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Сегодня, 10 мая 2018 года, лидера Компартии Петра Симоненко вызвали на допрос в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области,

– говорится в сообщении.

В то же время, по словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, политика должны были допросить в рамках уголовного производства, которое имеет признаки преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 мая СБУ провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла предмет, похожий на пистолет Стечкина, и агитационные материалы.