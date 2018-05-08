Обыск в Симоненко: СБУ изъяла пистолет и агитки

Служба безопасности Украины заявляет, что провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла предмет, похожий на пистолет Стечкина и агитационные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины следователями СБУ проведены обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", – говорится в комментарии СБУ.

Пистолет найденный у Симоненко

Также сообщается, что агитационные материалы направлены на насильственное изменение и свержение конституционного строя и кроме пистолета было изьято 120 патронов.

Напомним, в компартии заявили, что 8 мая силовики, вероятно СБУ, провели обыск у лидера партии Петра Симоненко и лидера Комсомола Михаила Кононовича.