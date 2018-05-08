Обшук в Симоненка: СБУ вилучила пістолет і агітки

Служба безпеки України заявляє, що провела обшуки у лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет Стєчкіна та агітаційні матеріали.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка", – йдеться в коментарі СБУ.



Пістолет знайдений у Симоненка

Також повідомляється, що агітаційні матеріали спрямовані на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу і крім пістолета було вилучено 120 патронів.

Нагадаємо у компартії заявили, що 8 травня силовики, ймовірно СБУ, провели обшук у лідера партії Петра Симоненка та лідера Комсомолу Михайла Кононовича.