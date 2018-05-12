"Ежедневно новые человеческие жертвы": Меркель обеспокоена ситуацией на Донбассе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила беспокойство из-за напряженной ситуации на востоке Украины.

Об этом Меркель заявила во время визита в Италию в субботу, 12 мая, пишет RFERL.

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Мы обеспокоены ситуацией с Украиной. В рамках Нормандского формата, который объединяет ФРГ, Францию, Россию и Украину, мы стремимся добиться имплементации минских договоренностей,

– подчеркнула канцлер.

Также она добавила, что "каждую ночь происходит нарушение перемирия, ежедневно новые человеческие потери".

Напомним, 10 мая в Аахене (Германия) состоялась встреча Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Порошенко, они обсудили "дорожную карту" имплементации минских соглашений с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН. Глава Украинского государства отметил, что, как показывает практика, компонент безопасности минских соглашений "невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе".