У Путина нет оснований для остановки войны на Донбассе, – дипломат

Пока нет признаков того, что Владимир Путин решил прекратить войну против Украины. Он ее будет продолжать, только применять различный инструментарий для достижения собственных целей.

Об этом сайту "24" рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Как объясняет эксперт, война – это насилие для достижения политических целей, которое может прекратиться, если будет сокрушительная победа – другая сторона не сможет защищаться, ее войска разбиты. Слава Богу, подчеркивает Хара, это не наш вариант. Другой вариант – когда у кого-то из сторон закончились ресурсы для войны – к сожалению, у России, несмотря на санкции, ресурсы есть. Третье – если цена агрессии перевешивает ожидаемые плюсы. Но, отмечает дипломат, хотя санкции – это хорошо, они не работают.

Германия приняла решение о строительстве Россией газопровода "Северный поток-2". Есть санкции, изоляция России. Но есть "Северный поток-2" – прорывная для России вещь, что позволяет путинскому режиму выжить и иметь ресурсы для проведения агрессивной внешней политики. Поэтому у Путина нет оснований для остановки войны,

– подчеркивает Александр Хара.

Кроме того, говорит эксперт, Путин имеет чрезвычайно большую поддержку в России. Особенно в отношении внешней политики – 86% поддерживают "крымнаш", 46% считает, что Путина надо поблагодарить за возвращение статуса великой державы. Поэтому он чувствует себя комфортно. Соответственно, будет продолжать войну. Только инструментарии будут разные: вооруженная агрессия, кибератаки, поддержка Третьего Рима – УПЦ МП, дискредитация нас в глазах Запада. Он это будет делать с не меньшей силой и не меньшей поддержкой россиян.

Напомним, Курт Волкер заявил, что покончить с войной на Донбассе при сегодняшних обстоятельствах можно лишь при условии, если этого захочет президент России Владимир Путин. Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 14 мая посетит Украину. Об этом заявил Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.