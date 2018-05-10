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В Украину едет Курт Волкер

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Курт Волкер посетит Украину
Курт Волкер посетит Украину / Фото из открытых источников

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в понедельник, 14 мая, посетит Украину.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В понедельник мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США", – заявил Порошенко.

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Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия должна поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементирована "дорожная карта" с учетом минских договоренностей и миротворцев.

"Это должно быть включено в решение Совбеза ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция", – отметил Порошенко.

К слову, ранее Курт Волер заявил, что покончить с войной на Донбассе с учетом сегодняшних обстоятельств можно лишь при условии, если этого захочет президент России Владимир Путин.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Новости США Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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