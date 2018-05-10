Порошенко сделал твердое заявление о России и "Северном потоке-2"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство сделает все, чтобы не дать России использовать "Северный поток-2" как элемент гибридной войны, как против Киева, так и против Европы.

Об этом Президент Украины заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 мая в Аахене, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы будем делать все для того, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать "Северный поток" как элемент гибридной войны против не только Украины, а и против всей Европы. Я заявляю о том, что мы будем делать все, что от нас зависит,

– заявил Порошенко.

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Он также отметил, что постоянно поднимает тему строительства "Северного потока-2" во время переговоров с представителями Германии, Франции и Европейской Комиссии

По мнению главы Украинского государства, строительство "Северного потока-2" составляет "очень большую опасность не только для Украины, и не только финансово".

Эта опасность – геостратегическая, эта опасность, в том числе и оборонная... И невозможно безответственно относиться к этой чрезвычайно важной функции,

– отметил Порошенко.

По его словам, газотранспортная система Украины является одним из элементов сдерживания агрессора.

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"Мне чрезвычайно приятно, что мы сейчас имеем широкую поддержку в Европейском Союзе", – сказал Президент Украины.