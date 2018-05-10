Порошенко зробив тверду заяву про Росію і "Північний потік-2"

Президент України Петро Порошенко заявив, що держава зробить усе, щоб не дати Росії використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної війни, як проти Києва, так і проти Європи.

Про це Президент України заявив після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном 10 травня в Аахені, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми будемо робити все для того, щоб донести об'єктивну картину і не дати Росії використовувати "Північний потік" як елемент гібридної війни проти не тільки України, а й проти всієї Європи. Я заявляю про те, що ми будемо робити все, що від нас залежить,

– заявив Порошенко.

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Він також зазначив, що постійно піднімає тему будівництва "Північного потоку-2" під час переговорів з представниками Німеччини, Франції та Європейської Комісії

На думку глави Української держави, будівництво "Північного потоку-2" становить "надзвичайно велику небезпеку не тільки для України, і не тільки фінансово".

Ця небезпека – геостратегічна, ця небезпека, в тому числі і оборонна... І неможливо безвідповідально ставитися до цієї надзвичайно важливої ​​функції,

– зазначив Порошенко.

За його словами, газотранспортна система України є одним з елементів стримування агресора.

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"Мені надзвичайно приємно, що ми зараз маємо ширшу підтримку у Європейському Союзі", – сказав Президент України.