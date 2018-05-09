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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Польщі відкрили справу проти "Газпрому": відома причина

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У Польщі відкрили справу проти
У Польщі відкрили справу проти "Газпрому" / Segodnya.ua

У Польщі Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) відкрило справу проти російської газової компанії "Газпром" і ще 5 компаній. Причиною стало фінансування компаніями будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив глава UOKiK Марек Нехцял, повідомляє прес-служба відомства.

Нехцял пояснив, що більше 2 років тому компанії намагалися створити консорціум для фінансування будівництва "Північного потоку-2". Тоді UOKiK заблокувало цю ініціативу, оскільки консорціум посилив монопольне становище однієї з компаній, яка вже мала домінуючу позицію на ринку.

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На думку голови UOKiK, фінансування газопроводу неофіційним консорціумом порушує польське законодавство.

Водночас повідомляється, що справа не вплине на рішення про долю будівництва "Північного потоку-2". Тут мовиться, насамперед, про дотримання законодавства Польщі.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Новини Польщі Газпром
Джерело: 24 Канал
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