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В Польше открыли дело против "Газпрома": известна причина

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В Польше открыли дело против
В Польше открыли дело против "Газпрома" / Segodnya.ua

В Польше Управление по вопросам защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) открыло дело против российской газовой компании "Газпром" и еще 5 компаний. Причиной стало финансирование компаниями строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава UOKiK Марек Нехцял, сообщает пресс-служба ведомства.

Нехцял пояснил, что более 2 лет назад компании пытались создать консорциум для финансирования строительства "Северного потока-2". Тогда UOKiK заблокировало эту инициативу, поскольку консорциум усилило монопольное положение одной из компаний, которая уже имела доминирующую позицию на рынке.

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По мнению председателя UOKiK, финансирование газопровода неофициальным консорциумом нарушает польское законодательство.

Одновременно сообщается, что дело не повлияет на решение о судьбе строительства "Северного потока-2". Здесь говорится, прежде всего, о соблюдении законодательства Польши.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости России Северный поток-2 Новости Польши Газпром
Источник: 24 Канал
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