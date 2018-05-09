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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Волкер назвал единственное условие, при котором закончится война на Донбассе

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Войну на Донбассе можно закончить, если этого захочет Путин
Войну на Донбассе можно закончить, если этого захочет Путин / Фото из открытых источников

Покончить с войной на Донбассе при сегодняшних обстоятельствах можно лишь при условии, если этого захочет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер в интервью "Голос Америки".

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Решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся относительно резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать таким образом,
– подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США отметил, что вооруженные подразделения на востоке Украины, которыми руководит Россия, ежедневно нарушают режим прекращения огня, из-за чего продолжают гибнуть люди.

Также, несмотря на то, что несколько лет назад США и другие западные страны ввели санкции в отношении России за ее аннексию Крыма и агрессию на территории Донбасса, Москва никак не способствует решению конфликта.

"С одной стороны, можно сказать, что после четырех лет санкций Россия так и не оставила Украину. И это правда. С другой стороны, следует также отметить, что Россия не продвинулась дальше и не получает никаких новых дивидендов от сложившейся ситуации. Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны, будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада", – сказал Волкер.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что кроме регулярных войск армии России, на оккупированном Донбассе находится почти 50 тысяч так называемых "российских добровольцев".

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия Санкции Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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