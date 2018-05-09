Россия планировала расчленить Украину, – Порошенко

Россия весной 2014-го планировала расчленить Украину на несколько кусков.

Об этом во время акции "Первая минута мира" рассказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

Он добавил, что украинцы сумели сорвать такой коварный план и вцементироваться на карте Европы и мира.

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"Летом 2014-го, тщательно подготовив операцию, сразу после выборов президента мы освободили почти две трети Донбасса, который до того был оккупирован почти весь. АТО уже тогда приближалась к победному завершению. И именно это стало причиной вторжения в Украину российских регулярных частей", – добавил Порошенко.

Он также заявил, что с тех пор украинская армия окрепла и сейчас надежно держит оборону против крупнейшей на континенте армии.

Мы обязательно победим, мы победим и в этот раз. Другой ценой, другим способом, другими средствами. Не только военными, не только оборонительными, но и политико-дипломатическими,

– считает Порошенко.