Росія планувала розчленувати Україну, – Порошенко

Росія навесні 2014 року планувала розчленувати Україну на кілька шматків.

Про це під час акції "Перша хвилина миру" розповів Президент України Петро Порошенко, повідомляє УНІАН.

Він додав, що українці зуміли зірвати такий підступний план та вцементуватися на карті Європи та світу.

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"Улітку чотирнадцятого, ретельно підготувавши операцію, одразу після виборів президента ми звільнили майже дві третини Донбасу, який до того був окупований майже увесь. АТО вже тоді наближалася до переможного завершення. І саме це стало причиною вторгнення в Україну російських регулярних частин", – додав Порошенко.

Він також заявив, що з того часу українська армія зміцніла і зараз надійно тримає оборону супроти найбільшої на континенті армії.

Ми обов'язково переможемо, ми переможемо і цього разу. Іншою ціною, іншим способом, іншими засобами. Не лише військовими, не лише оборонними, а й політико-дипломатичними,

– вважає Порошенко.