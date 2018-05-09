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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волкер назвав єдину умову, за якої закінчиться війна на Донбасі

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Війну на Донбасі можна закінчити, якщо цього захоче Путін
Війну на Донбасі можна закінчити, якщо цього захоче Путін / Фото з відкритих джерел

Покінчити з війною на Донбасі за сьогодніхніх обставин можна лише за умови, якщо цього захоче президент Російської Федерації Володимир Путін.

Про це заявив спецпредставник США з питань переговорів по Україні Курт Волкер в інтерв'ю "Голос Америки".

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Рішення за Росією. Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни, немає ніяких причин для бойових дій, крім присутності російських військ. Якщо ми домовимося щодо резолюції, особливо стосовно мандату миротворчої місії ООН, яка забезпечить зони безпеки, ми дійсно отримаємо можливість покласти край конфліктові. Така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти таким чином,
– наголосив Волкер.

Спецпредстаник США зауважив, що збройні підрозділи на сході України, якими керує Росія, щодня порушують режим припинення вогню, через що продовжують гинути люди.

Також, незважаючи на те, що кілька років тому США й інші західні країни запровадили санкції щодо Росії за її анексію Криму і за агресію на території Донбасу Москва ніяк не сприяє у вирішенні конфлікту.

"З одного боку, можна сказати, що після чотирьох років санкцій Росія так і не покинула Україну. І це правда. З іншого боку, слід також відзначити, що Росія не просунулася далі і не отримує ніяких нових дивідендів з нинішньої ситуації. Саме тому необхідно визначити умови, які влаштують усі сторони, будуть враховувати інтереси і Росії, і України, і Заходу", – сказав Волкер.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко розповів, що окрім регулярних військ армії Росії, на окупованому Донбасі перебуває майже 50 тисяч так званих "російських волонтерів".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Санкції Володимир Путін Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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