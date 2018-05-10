До України їде Курт Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у понеділок, 14 травня, відвідає Україну.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

"У понеділок ми чекаємо на Курта Волкера, який є координатором зі сторони Держдепартаменту США", – заявив Порошенко.

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Він також вкотре наголосив, що Росія повинна підтримати проект резолюції, де була б чітко імплементована "дорожня карта" з урахуванням мінських домовленостей і миротворців.

"Це повинно бути включено в рішення Радбезу ООН. Це для нас абсолютно ключова позиція", – зазначив Порошенко.

До слова, раніше Курт Волер заявив, що покінчити з війною на Донбасі за сьогоднішніх обставин можна лише за умови, якщо цього захоче президент Росії Володимир Путін.