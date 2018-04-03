В "Газпроме" рассказали, как отразится на Украине запуск "Северного потока-2"

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Об этом сообщает Интерфакс.

Он заявил, что Россия планирует транспортировать через украинскую ГТС около 10-15 миллиардов кубометров газа, тогда как в 2017 году этот объем составил 93 миллиарда кубометров.

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"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной из стороны Европы и несомненно, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут несомненно менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год ", – отметил Миллер.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ).