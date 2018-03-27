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Германия выдала разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2"

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Германия выдала разрешение на строительство и эксплуатацию
Германия выдала разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" / uain.press/

27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ).

Сообщается, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30 км участка согласно Горным законом Германии.

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Об этом сообщает пресс-служба проектной компании.

Мы рады, что все необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км получено,
– сказал менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream-2 AG Йенс Ланге.

Согласно информации на сайте компании, процедуры получения разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Разрешения, которые остались, компания может получить в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.

Напомним, профильный комитет Европарламента одобрил поправки в газовую директиву, которые уточняют, что требования Третьего энергопакета распространяются на морские газопроводы, ведущие в ЕС. Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2".

Что такое "Северный поток-2"?
Это газопровод от России до Германии, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмине. Его длина составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании - BASF и Uniper.
Северный поток сводят в качестве альтернативы транзита через Украину. Критики "Северного потока-2" указывают прежде всего на то, что этот проект углубляет зависимость стран ЕС от российского газа.

Теги: Новости политики Газпром Нафтогаз Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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