Европарламент одобрил директиву, которая может заблокировать строительство "Северного потока 2"

Предложенные поправки к газовой директиве одобрил комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики. Согласно этим поправкам правила Третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, объединяющие ЕС с третьими странами. Это регулирование может заблокировать строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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Комитет Европарламента одобрил поправки к газовой директиве, которые уточняют, что требования Третьего энергопакета распространяются на морские газопроводы, ведущие в ЕС. Такое предложение в ноябре выдвинула Еврокомиссия. Интересно, что депутаты не только поддержали предложения Еврокомиссии, но и сделали их более жесткими, – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты ограничили исключения из законодательства для новых газопроводов сроком в пять лет и обязали при согласовании любых исключений привлекать к процессу третьи страны, на рынки которых эти исключения могут повлиять.

"Теперь со своей позицией относительно рассматриваемых уточнений должен определиться Совет Европы. После этого Европарламент, Еврокомиссия и Совет Европы должны выработать общую позицию. Для нас хорошо, что два из трёх ответственных за это дело органов уже определились в поддержку права объединенной Европы защищать себя в энергетических вопросах", – добавили в" Нафтогазе ".

Что такое "Северный поток-2"?

Это газопровод от России до Германии, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмине. Пропускная способность первой ветки около 27 миллиардов кубометров в год.

Северный поток сводят в качестве альтернативы транзита через Украину. Критики "Северного потока-2" указывают прежде всего на то, что этот проект углубляет зависимость стран ЕС от российского газа.