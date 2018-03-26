Європарламент схвалив директиву, яка може заблокувати будівництво "Північного потоку 2"

Запропоновані поправки до газової директиви схвалив комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики. Відповідно до цих поправок правила Третього енергопакету мають поширюватися і на морські газопроводи, що поєднують ЄС із третіми країнами. Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

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Комітет Європарламенту схвалив поправки до газової директиви, які уточнюють, що вимоги Третього енергопакету поширюються на морські газопроводи, що ведуть до ЄС. Таку пропозицію у листопаді висунула Єврокомісія. Цікаво, що депутати не лише підтримали пропозиції Єврокомісії, а й зробили їх більш жорсткими, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутати обмежили винятки із законодавства для нових газопроводів терміном у п’ять років та зобов’язали при погодженні будь-яких винятків залучати до процесу треті країни, на ринки яких ці винятки можуть вплинути.

"Тепер зі своєю позицією щодо запропонованих уточнень має визначитися Рада Європи. Після цього Європарламент, Єврокомісія та Рада Європи мають виробити спільну позицію. Для нас добре, що два з трьох відповідальних за цю справу органів вже визначилися на підтримку права об'єднаної Європи захищати себе в енергетичних питаннях", – додали у "Нафтогазі".

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Пропускна спроможність першої гілки близько 27 мільярдів кубометрів на рік.

Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну. Критики "Північного потоку-2" вказують насамперед на те, що цей проект поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.