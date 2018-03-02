Парубій та Канду написали спільний лист до ЄС про небезпеку Північного потоку–2

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та Спікер Парламенту Республіка Молдова Андріан Канду підписали відкритий лист головам парламентів європейських країн щодо оцінки "Північному потоку-2" як фактору дестабілізації.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

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"У цьому листі надано оцінку "Північному потоку-2" як фактору дестабілізації, підкреслено намагання вплинути з боку керівництва Російської Федерації на Європейські держави і послабити наші держави", – зазначив Андрій Парубій.

І додав, що 10-11 березня цей лист буде підписаний також спікерами Литви і Польщі.

Хоча формально "Північний потік-2" представляється як комерційний проект, фактично він є інструментом російської державної політики. "Північний потік-2" – це не диверсифікація джерел постачання газу, а поглиблення енергетичної залежності ЄС, особливо країн Центральної та Східної Європи, від Росії, а отже, збереження їх вразливості, – йдеться у відкритому листі.

Також, у листі наводиться аргумент, що "Північний потік-2" слід розглядати в більш широкому контексті сучасних російських інформаційних та кібернетичних ворожих дій та військової агресії.

"Тому ми закликаємо європейські країни обмежити можливість Росії здійснювати агресивні дії та забезпечити аби експлуатація "Північного потоку-2" повністю відповідала законодавству ЄС", – повідомляється у листі.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Пропускна спроможність першої гілки близько 27 мільярдів кубометрів на рік.

Північний потік зводять як альтернативу транзиту через Україну. Критики "Північного потоку-2" вказують насамперед на те, що цей проект поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.