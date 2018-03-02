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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Парубий и Канду написали совместное письмо к ЕС об опасности Северного потока-2

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Парубий и Канду написали совместное письмо к ЕС об опасности Северного потока-2
Парубий и Канду написали совместное письмо к ЕС об опасности Северного потока-2 / Фото пресс-служба

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и Спикер Парламента Республика Молдова Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов европейских стран относительно оценки "Северного потока-2" как фактора дестабилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

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"В этом письме дана оценка "Северному потоку – 2" как фактору дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять со стороны руководства Российской Федерации на Европейские государства и ослабить наши государства", – отметил Андрей Парубий.

И добавил, что 10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами Литвы и Польши.

Хотя формально "Северный поток – 2" представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом российской государственной политики. "Северный поток – 2" – это не диверсификация источников газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а следовательно, сохранения их уязвимости, – говорится в открытом письме.

Также, в письме приводится аргумент, что "Северный поток – 2" следует рассматривать в более широком контексте современных российских информационных и кибернетических враждебных действий и военной агрессии.

"Поэтому мы призываем европейские страны ограничить возможность России осуществлять агрессивные действия и обеспечить чтобы эксплуатация "Северного потока-2" полностью соответствовала законодательству ЕС", – сообщается в письме.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод от России до Германии, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмина. Пропускная способность первой ветки около 27 миллиардов кубометров в год.
Северный поток строят в качестве альтернативы транзита через Украину. Критики "Северного потока-2" указывают прежде всего на то, что этот проект углубляет зависимость стран ЕС от российского газа.

Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Парубий Новости России Газпром
Источник: 24 Канал
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